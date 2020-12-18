«Неперсональне голосування» при призначенні Шкарлета: Шуфрич запевняє, що Медведчук і Суркіс були в залі

Народний депутат Нестор Шуфрич (фракція «Опозиційна платформа – За життя») в коментарі Радіо Свобода запевнив, що депутати його фракції, яких підозрюють у неперсональному голосуванні, були в залі 17 грудня, коли Верховна Рада призначала Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

На запитання про особисту присутність депутатів Григорія Медведчука і Григорія Суркіса, яких звинувачують у цьому, Шуфрич двічі відповів: «Я бачив вчора всіх».

Але водночас він таки припустив, що голосування за голову МОН могло дійсно бути неперсональним.

За словами Шуфрича, в сектор сесійної зали, відведений для «ОПЗЖ», часто заходять депутати з інших фракцій, зокрема, «Довіри» і «Слуги народу».

«Кожен приходить із бажанням, враховуючи, що наші місця дещо прикриті від можливості робити фотографії їхнього листування, просять можливості зайти і попрацювати з місць наших народних депутатів, які є вільними. Ми ніколи проти цього не заперечуємо», – сказав він.

Шуфрич висловив сподівання, що останні рішення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, спрямовані проти можливості неперсонального голосування, «усунуть подальші недоречності в майбутньому».

Фракції «Голос» і «Європейська солідарність» звинувачують низку депутатів фракції «Опозиційної платформи – За життя» (зокрема, Віктора Медведчука і Григорія Суркіса) в неперсональному голосуванні під час призначення 17 грудня Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.

В «ОПЗЖ» такі закиди відкидають.

Але, як заявила Радіо Свобода народна депутатка Кіра Рудик (фракція «Голос»), під час спілкування її фракції з «ОПЗЖ» «спростування з їхнього боку не було».

«Вони кажуть, що треба дивитися на те, які є докази, треба дивитися, що відбулося, ніхто цього не контролював із їхнього боку, вони не перераховували людей у залі», – сказала вона.

«У нас є відеодокази з різних ракурсів, ми зараз чекаємо на додаткові відео від журналістів і системи «Рада», весь парламент буде вимагати, щоб вони понесли це покарання, тому що це абсолютне презирство до всіх правил», – заявила Рудик.

Як сказав Радіо Свобода голова регламентного комітету, народний депутат (фракція «Слуга народу») Сергій Кальченко, чинний регламент Верховної Ради передбачає можливість у разі неперсонального голосування депутата зупинити процес голосування, вилучити його картку і повторити голосування – але тільки негайно після виявлення такого факту, і в такому разі матеріали про це направляють у Державне бюро розслідувань. Але регламент не передбачає ситуації, коли питання про неперсональне голосування порушують пізніше.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков раніше 18 грудня доручив регламентному комітетові парламенту розібратись у ситуації, що склалася зі згаданим голосуванням, а також анонсував низку заходів, які будуть спрямовані на посилення контролю в сесійній залі за дотриманням депутатами персонального голосування.

Він заявив, що в сесійній залі встановлять додаткові камери відеофіксації, а депутатів зобов’яжуть працювати в сесійній залі зі своїх робочих місць, отриманих за результатами розподілу, інші ж місця будуть вимикати з системи голосування «Рада».

Відповідно до чинного нині законодавства, неперсональне голосування народного депутата тягне кримінальну відповідальність.