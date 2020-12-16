Комітет з питань освіти не підтримує призначення Шкарлета міністром освіти – депутатка з «Голосу»

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримує кандидатуру чинного виконувача обов’язків Сергія Шкарлета на посаду голови Міністерства освіти і науки, повідомила народна депутатка Наталія Піпа («Голос») 16 грудня.

«Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. То ж відповідь ми отримаємо завтра в залі», – написала Піпа.

Вона оприлюднила фото аркуша з результатами голосування членів комітету. Згідно з ним, за те, аби делегувати вирішення, чи призначати Шкарлета, сесійній залі, висловилися дев’ять народних депутатів проти двох.

На брифінгу у парламенті Піпа розкритикувала ідею призначити виконувача обов’язків міністра Шкарлета на цю посаду.

«Я і фракція «Голос», як і українське суспільство, всі хороші освітяни, всі хороші науковці, відстоюю, що ця людина не гідна бути міністром освіти», – заявила парламентарка.

Вона додала, що отримала листа з підписом 300 науковців, студентів і освітян із проханням не допустити призначення Шкарлета.

Міністерство освіти і науки та сам Сергій Шкарлет публічно не коментували цю заяву.

Профільний комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета і в червні 2020 року. Зрештою Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.