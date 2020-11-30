МОН заперечує, що почало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п’яти років

Міністерство охорони здоров’я України заперечує, що почало реформу шкільної освіти для навчання дітей з п’яти років.

«Як ви знаєте, МОН розпочало обговорення питання організації 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5-ти років. Для нас важлива змістовна дискусія, однак деякі заголовки у ЗМІ дещо нівелюють цю тему. Заголовки про те, що МОН уже розпочало реформу чи лякає батьків, є некоректними», – заявили в міністерстві.

У МОН наголосили, що підтримують запит суспільства на те, щоб середня освіта в Україні відповідала найкращим практикам світу, була б комфортною, цікавою та результативною для учнів.

«Звичайно, діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку і, дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи. Обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм. У світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років. Такий досвід мають США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни», – зазначили в МОН.

Згідно з ухваленим у 2017 році «Законом про освіту», передбачений поділ середньої освіти на три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки. Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

10 листопада виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що Україна не збирається відмовлятися від 12-річної шкільної освіти.