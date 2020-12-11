МОН доручило з’ясувати, чи зображена російська форма в підручнику «Захист Вітчизни»

Міністерство освіти і науки України доручило Інституту модернізації змісту освіти провести експертизу підручника «Захист Вітчизни» для 10-го класу через можливу наявність у ньому зображення військових у формі російського виробництва, повідомила 11 грудня пресслужба МОН.

«Сьогодні в ЗМІ опубліковано сторінку підручника «Захист Вітчизни» для 10-го класу закладів загальної середньої освіти (авт. І.М. Герасимів, К.О. Пашко, М.М. Фука, Ю.П. Щирба), виданого у 2018 році… На ілюстрації до статті про Збройні сили України в підручнику зображені військовослужбовці – в екіпіровці й зі зброєю, що, за твердженням одного з анонімних телеграм-каналів, виробляють у РФ», – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти додали, що цей підручник пройшов конкурсний відбір і за підсумками вибору закладами освіти його надрукували накладом 157 944 примірники у 2018 році за міністра освіти і науки Лілії Гриневич.

У МОН також навели позицію авторів підручника:

«Підручник «Захист Вітчизни. 10 клас» авторський колектив створював у 2017 році під час становлення й розвитку ЗСУ. Надрукований цей підручник у 2018 році. До 10 грудня 2020 року жодних зауважень до світлини, розміщеної на сторінці 114 (ілюстрація 24.9), не надходило. Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо). Екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ».

При цьому Міністерство освіти і науки заявило, що ситуація потребує детального аналізу й експертизи.

Інституту модернізації змісту освіти доручили звернутися до експертів із збройного забезпечення ЗСУ, щоб отримати «кваліфіковану й неупереджену» експертну оцінку й відповідь щодо екіпірування та зброї, зображених на світлині.