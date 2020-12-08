Українські науковиці вирушили в експедицію у Південний океан

У вівторок, 8 грудня, українські науковиці Каріна Вишнякова та Юлія Іванчикова вирушили в експедицію у Південний океан. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Дослідниці, які представляють Національний антарктичний науковий центр та Український науково-дослідницький центр екології моря, направилися з Кейптауну до берегів Антарктики, де працюватимуть на українському траулері, який вестиме там промисел антарктичного крилю.

Науковиці протягом близько трьох місяців вивчатимуть китів, крижану рибу, антарктичний криль та паразитів промислових риб.

«Варто зазначити, що це буде вже третій сезон роботи унікального, єдиного в усій Антарктиці програмно-апаратного комплексу «Ферібокс», за допомогою якого одночасно вимірюються 14 фізичних, хімічних та біологічних характеристик морського середовища. Саме за показами «Ферібоксу» морські біологині визначатимуть точки відбору зразків», – мовиться у повідомленні МОН.

Експедиція триватиме до березня 2021 року.

Район промислу і досліджень включає в себе акваторії біля Південних Оркнейських островів, Південних Шетландських островів, протоку Брансфілда. Як пояснили у МОН, це так званий район 48 статистичної звітності Комісії з морських живих ресурсів Антарктики – традиційний район економічних інтересів України.