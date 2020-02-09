Подорож радіоаматора до Антарктиди: українець знову рушає в експедицію

Подолати понад десять тисяч кілометрів, щоб протягом двох тижнів тримати радіозв'язок із цілим світом. Український мандрівник Вадим Івлєв вирушає у радіолюбительську і наукову експедицію в Антарктиду – на безлюдний острів Сигні. Киянин – єдиний українець інтернаціональної експедиції. Разом із собою Івлєв бере власноруч розроблену антену висотою у 24 метри.

Вадим Івлєв за кілька днів вирушає у подорож. На безлюдному острові він проведе два тижні, ще два – підуть на дорогу. Спочатку він летить із Києва до Парижа, звідти до Сантьяго – столиці Чилі, а вже там його та інших учасників експедиції чекає новозеландський корабель RV Bravehead.

Експедиція на Сигні – недержавна, волонтерська ініціатива. Гроші для її проведення дають спонсори: підприємства, що виробляють радіодеталі, кілька десятків міжнародних компаній та кілька сотень індивідуальних донорів.

Вартість такої подорожі – 375 тисяч доларів.

Скелястий і вітряний острів

Острів Сигні входить до складу Південних Оркнейських островів. Вони розташовані за 1500 кілометрів від архіпелагу Вогняна Земля та за 600 кілометрів від єдиної української антарктичної станції Академіка Вернадського.

Сигні – невеликий і скелястий, частина острова вкрита льодовиком. Це важлива територія для птахів і тварин. Тут живуть гігантські буревісники, баклани, поморники, пінгвіни і тюлені.

Зараз на острові літо. Це означає, що температура повітря триматиметься близько нуля, але швидкість вітру сягатиме 20 метрів за секунду.

У цих широтах домінує західний холодний вітер, який утворюється за рахунок обертання земної кулі. Тут немає гір, тому нічого його не зупиняє. Через це утворюються хвилі, заввишки із шестиповерховий будинок.

Єдине, що захищатиме від постійного шуму вітру – навушники



«Вода біля острова не буває спокійною. Єдине, що захищатиме від постійного шуму вітру – навушники. Цей шум можна порівняти хіба із тисячею скрипалів, які одночасно і голосно награвають мелодію», – розповідає Івлєв.

Корабель RV Bravehead не зможе висадити експедицію на сам острів – немає можливості впритул до нього підійти. Тому науковці доправлятимуться разом із вантажем до місця призначення у гумових човнах.

Радіоаматори везуть із собою тони спорядження – металеві антени для зв'язку, дроти, труби, генератори та різну техніку.

Щоб отримати дозвіл потрапити на острів, мандрівники представили заздалегідь розроблений план біобезпеки. Його створюють, аби гарантувати захист навколишнього середовища.

На острів не можна привозити рослини, тварин чи комах, щоб не порушити місцеве біорізноманіття. Все, що експедиція привезе на острів, вона має забрати назад із собою.

Науковці житимуть у наметах, спатимуть на розкладачках у теплих спальниках, іноді загорнувшись у нього навіть у взутті.

Прийняти душ зможуть лише на кораблі, який чекатиме неподалік на завершення експедиції. Зв'язок із зовнішнім світом підтримуватимуть через радіостанції короткохвильового діапазону, супутникові телефони та інтернет-станції Іridium.

Золото і спорт

Коли Івлєв говорить про подорожі, то він говорить про бажання відчути повну свободу.

Радіоаматор із дитинства, навчався на радіотехнічному факультеті і завжди працював за професією.

Подібна поїздка – це можливість побачити дику природу на відстані двох метрів



«Це вже не робота, це життя, але іншого рівня. А в житті потрібно постійно піднімати ставки. Я не маю на увазі безглуздо ризикувати. Але подібна поїздка – це можливість побачити дику природу на відстані двох метрів. Навколо нас багато чого блищить, але це не золото. А там золото справжнє: дикий світ і люди-інтелектуали», — каже Івлєв.

В експедиції 14 дослідників із шести країн світу: США, Німеччини, Швейцарії, Австралії та Угорщини. Усі учасники, окрім Вадима, чоловіки віком за 70 років. Кожен із них по декілька разів бував у Антарктиді.

Івлєву трохи за 50 і колеги такого поважного віку його надихають.

Третя експедиція

Поїздка на Сигні – вже третя експедиція Вадима у складі міжнародної команди.

У 2016 році він був учасником міжнародної експедиції на важкодоступний антарктичний острів Херд. Минулого року науковець відвідував безлюдний острів Дюсі у Тихому океані.

Дюсі розташований у районі «кладовища космічних апаратів», де затоплюють відпрацьовані механізми. Острів найближчий до Точки Немо (умовна точка у Світовому океані, найбільш віддалена від будь-якої суші на Землі).

Вадим Івлєв разом із дружиною Оксаною та дітьми живе у столиці, в приватному будинку. На його подвір'ї встановлена спеціальна антена для надсилання сигналів, її багато років тому замовив в Італії. З кожним роком вона працює все гірше – навколо виростають багатоповерхівки, які перешкоджають радіохвилям.

Радіозв'язок – це не просто передача і прийом сигналу. Для любителів – це справжній спорт.

Коли експедиція вирушає на безлюдний острів – про це знають радіоаматори всього світу. У цей час, аби поспілкувалися з експедицією, люди беруть відпустки, їдуть за місто, де зв'язок працює найкраще. Кожен сеанс триває лише кілька хвилин.

Співрозмовники називають свої позивні, обмінюються кількома словами про якість зв'язку. І це все – радіоаматор з безлюдного острова береться за наступне з'єднання. Треба поспішати, адже кожен протягом дня зв’язується із кількома сотнями людей зі всього світу.

Експедиція прагне встановити найбільшу кількість таких з'єднань та на найбільші відстані.

По завершенню кожен «абонент» отримає документ-підтвердження про спілкування із далеким безлюдним островом Антарктиди.

Справжня романтика

У своєму кабінеті Вадим Івлєв показує зібраний багаж. Може взяти із собою лише 20 кілограмів особистих речей. Це теплий одяг, дві шапки, чоботи, лижні рукавиці та окуляри, швейцарський ніж та кілька пластикових герметичних пакетів, куди покладе свої пожитки, щоб вони не намокли у гумовому човні, на якому треба буде від корабля дістатися до острова.

Валіза науковця стоїть посеред кімнати, яка заповнена різними екзотичними речами. Чоловік привіз їх із понад 80-ти країн, де побував за все життя.

На полицях можна побачити скульптури тварин, опудало риби фугу, маску із фестивалю біля озера Тітікака чи кам'яну сокиру з Папуа Нової Гвінеї. Біля вікна висять портрети батьків Вадима, на столі лежать книги англійською.

У кімнаті висять медалі із київського марафону – чоловік любить бігати і так тренує свою витривалість. Поруч причаїлася Вадимова гітара.

Улюблені місця – безлюдні острови

Вперше у експедицію з американськими радіолюбителями Івлєв потрапив майже випадково. У 2014 мала відбутися експедиція з п'ятдесяти науковців всього світу на австралійський острів Херд.

Вадим записався туди з дружиною, яка має медичну освіту. Але організатор не зміг знайти корабля, який би відповідав усім потребам, зафрахтував менше судно і вирішив, що в мандрівку поїдуть лише радіоаматори.

Радіоприймач американського виробництва

«У складі експедиції був радіолюбитель з Нової Зеландії. Ми були знайомі, не раз зв’язувалися через радіозв'язок. Я йому надіслав листа із привітанням, але

він відповів, що не зможе поїхати і запропонував мою кандидатуру замість себе. У Каліфорнії погодилися», – розповідає Івлєв.

Дружина Оксана каже, що легко відпустила Вадима самого. Коли він у подорожі, вона щодня стежить за експедицією в онлайні.

«Зізнаюся, я хотіла в ту першу мандрівку. Але оскільки потім взяли лише радіоаматорів, лишилася вдома. Та й був 2014-й, зважаючи на події в країні, хотілося бути з дітьми. Потім, коли дізналася, яка там хитавиця, навіть рада була», – сміється Оксана.

Хоча сама і експедиції не їздить, Оксана займається організацією зв’язку науковців із українськими школами. Кілька із них матимуть скайп-розмови із експедицією прямо із Сигні. Подружжя вважає, що так діти не лише зможуть розпитати про все, що їх цікавить а, можливо, і обрати для себе природничі професії в майбутньому.

Вадим ще не знає, куди поїде наступного разу, але не відмовився би від мандрівки на Острів Петра I, розташований у морі Беллінсгаузена і майже повністю вкритий льодом. Будь-який безлюдний острів, переконує чоловік, для цього цікавіший, ніж популярні туристичні місця.

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