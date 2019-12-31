Українські полярники привітали співвітчизників із Новим роком

Учасники 24-ї української антарктичної експедиції привітали співвітчизників із Новим роком, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«З протилежного боку планети 24-та українська антарктична експедиція хоче привітати всіх українців із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати кожному українцю в Новому, 2020-му році, – нехай Бог дасть розум та душевний спокій, щоб змиритися з тим, чого не можна змінити, і сил та впевненості, аби змінити те, що можна змінити, і мудрості відрізнити одне від іншого», – зазначив один із учасників експедиції.

Зараз на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» перебуває 12 учасників річної експедиції: 10 полярників та дві полярниці. Вони працюють в Антарктиді вже близько 10 місяців.