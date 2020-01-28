Антарктична станція «Академік Вернадський» отримає 27 млн грн на модернізацію – МОН

Українська станція «Академік Вернадський» на Антарктиді отримає від держави 27 мільйонів гривень на продовження модернізації у 2020 році, повідомив перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович.
«Ми спромоглися й цього року профінансувати модернізацію нашої антарктичної станції, вперше така допомога надавалась 2018-го. На 2020 рік виділено 27 млн грн для створення умов, щоб нашим вченим було комфортно та безпечно проводити наукові дослідження», – сказав Полюхович.
Модернізація триває за двома напрямками: оновлення систем життєзабезпечення (енергетика, опалення, водопостачання, запроваджується система управління відходами) та технічне удосконалення лабораторій та приладів станції зі збільшенням точності вимірювань і їхньою автоматизацією.
За даними МОН, частина робіт зроблена у 2018-2019 роках, решта триватиме у 2020 і 2021-му. На попередній етап модернізації держава виділила близько 35 мільйонів гривень.
Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.
Міністерство освіти анонсувало, що новий склад української антарктичної експедиції буде наймолодшим за всі роки. Середній вік учасників становитиме 37 років.
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