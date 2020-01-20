На станції «Академік Вернадський» буде більше молодих науковців – МОН

У Міністерстві науки і освіти повідомили про визначення учасників річної 25-ї української антарктичної експедиції.

«Працювати на станції «Академік Вернадський» буде більше молодих науковців та науковиць. Зимувальний загін ювілейної, 25-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) наполовину складатиметься з новачків, буде наймолодшим за всі роки, до нього – як і до попередньої команди – увійдуть 2 жінки. Склад зимувальників 25-ї УАЕ конкурсна комісія визначила сьогодні», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вирушить команда на станцію у березні і працюватиме там впродовж року.

«Традиційно буде 12 учасників – 7 науковців, лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку. Керівником 25-ї УАЕ обрано Юрія Отрубу, досвідченого фахівця Національного антарктичного центру МОН. Для нього це буде вже шоста зимівка на станції «Академік Вернадський», – додали у МОН.

Згідно з повідомленням, середній вік учасників – 37 років.

Відбір на чергову антарктичну експедицію оголосили на початку жовтня 2019 року. Усього надійшло 88 заявок від охочих – від 66 від чоловіків та 22 жінок. Сама процедура відбору мала кілька етапів, зокрема, психологічне тестування.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.