На місця науковців у 25-у антарктичну експедицію подалися вдвічі більше кандидатів, ніж торік – МОН

На місця науковців у 25-у антарктичну експедицію на 2020-2021 роки подалося удвічі більше кандидатів, ніж торік. Про це повідомили у міністерстві освіти та науки України.

На сім місць претендують 36 кандидатів, тоді як минулого року надійшло 17 заявок.

«Це означає, що «туристична» хвиля – ті, хто просто хоче поїхати в одне з найвіддаленіших і найсуворіших місць планети, – дещо спала. Натомість науковці відкривають для себе можливість проведення в Антарктиді унікальних наукових досліджень. І це справді важливо, адже в Антарктиді Україна робить науку світового рівня», – зазначив повідомив директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий сьогодні.

Загалом на конкурс подалися 88 кандидатів: 66 чоловіків та 22 жінки. В середньому це більш як 7 претендентів на 1 місце, адже в загін зимівників набирають 12 фахівців: сім науковців, дизеліста-електрика, системного механіка, системного адміністратора зв'язку, лікаря та кухаря.

«Найбільше охочих проводити біологічні дослідження (15 кандидатів), далі – кухар та лікар (по 13 кандидатів). Цікаво, що найбільше жінок подалися, крім лікаря та кухаря, на геокосмічні дослідження», – зазначили у МОН.

Остаточний склад нової експедиції визначать у січні наступного року. Кандидатам доведеться пройти співбесіду, психологічне тестування, медогляд та відповідні тренінги.

Україна – одна з 30 країн світу, яка має постійну станцію в Антарктиці, що функціонує цілий рік. Щороку на станцію «Академік Вернадський» вирушає річна експедиція, в яку входять вчені й технічний персонал. Також під час антарктичного літа проводяться сезонні експедиції.