«Ветеранська наука»: як ветерани АТО розвивають українську науку

На передовій необхідно блискавично вираховувати імовірні точки, куди влучить випущена противником міна, або прорахувати траєкторію польоту кулі… Це так звана «військова наука», від якої залежить життя солдатів. А потім, повернувшись додому, чимало учорашніх воїнів, а відтепер ветеранів, пробують розвивати власні здібності, набуваючи нову освіту, відкриваючи власну справу, а дехто знаходить своє місце в українській науці. Як зазначають експерти, осмислення цінності людського життя, загострене почуття справедливості й бажання змінити життя (своє, своїх рідних і своєї країни, яку боронили на передовій) приводять ветеранів до наукової сфери.

Участь у Революції гідності й бойових діях на сході України стали важливим життєвим досвідом для науковця Біжана Шаропова – науковця-біолога, молодшого наукового співробітника Інституту фізіології імені Богомольця. У повоєнному житті вчений разом із військовими побратимами заснував наукову фірму «Українські генетичні технології», яка виготовляє тест-системи на всі види гепатитів і на інші інфекційні хвороби.

Наші тести здатні визначити гепатити різних видів

«Також ми розробили одну комплексну, мультиплексну по-науковому, систему для тестування захворювань шлунково-кишкового тракту. Наші тести здатні визначити гепатити різних видів. Це важливо, тому що людина, яка вже хворіє на гепатит, не завжди про свою хворобу знає. На сьогодні ми працюємо по приблизно тридцятьох вірусах», – розповідає Шаропов у розмові з Радіо Свобода.

​Науковець також зазначив, що створювані в «Українських генетичних технологіях» тест-системи замінять на українському ринку біотехнологій іноземну й більш дорогу продукцію.

Від Луганщини до Антарктиди

Науковець-еколог Євген Дикий боронив Україну на сході у лавах батальйону «Айдар» у перші місяці російської агресії проти України, був демобілізований через бойову травму.

Після цього повернувся до наукової діяльності, працював заступником директора Українського наукового центру екології моря, по тому виконував обов’язки директора Українського науково-дослідного протичумного інституту імені Мечникова, а з лютого 2018 року очолив Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України.

Серед головних завдань центру, за словами Дикого, є відновлення Україною наукових досліджень в Антарктиді на станції «Академік Вернадський».

І вже 13 листопада 2018 року ветеран і науковець очолив дослідницьку експедицію для вивчення стану Південного океану. Українська експедиція фактично відновила дослідження Південного океану після 17-річної перерви.

​А 26 березня 2019 року на станцію «Академік Вернадський» відбула 24-а українська антарктична експедиція у складі 12 осіб для виконання річної програми наукових робіт і досліджень. За словами Дикого, кожна антарктична експедиція складається з двох загонів: сезонного і зимувального.

Як розповів Радіо Свобода Дикий, за час роботи в Антарктичному центрі він провів дві перезміни так званого «зимувального» складу на станції, організував роботу станції у двох сезонах: один короткий у 2018 році і один повноцінний цього року, плюс морську експедицію.

«Сам я відвідав Антарктиду двічі: одного разу був на станції, другий – у морській експедиції», – додає науковець.

«Лежачі велосипеди» і складані іграшки-конструктори від ветерана АТО

Конструювання «лежачих велосипедів» із використанням деталей, вироблених на 3D-принтері, і виготовлення збірних конструкцій із дерева (будиночків, ляльок, іграшок) – це сфера ділових і наукових інтересів інженера у довоєнному житті, нині власника свого маленького наукомісткого бізнесу Ігоря Мироненка (Суми). У розмові з Радіо Свобода ветеран наголошує: його бізнес тісно пов’язаний з наукою: серед іншого, без прискіпливих наукових розрахунків ні велосипед не сконструюєш, ні дерев’яний будиночок не збудуєш.

​«Моя «технічна думка» тяжіє до так званих «лежачих велосипедів», яких потребують у процесі спортивної реабілітації бійці з важкими пораненнями або ампутованими нижніми кінцівками», – каже ветеран АТО.

Моя «технічна думка» тяжіє до так званих «лежачих велосипедів», яких потребують у процесі спортивної реабілітації бійці з важкими пораненнями

Цього року Мироненко виграв грант у розмірі 52 тисячі гривень у рамках проекту «Форум соціального підприємництва: ветеранський бізнес»; кошти підуть на розширення бізнесу з конструювання «лежачих велосипедів» і складаних іграшок з дерева.

У коментарі для Радіо Свобода виконавчий директор Української соціальної академії (ініціатор «Форуму соціального підприємництва) Петро Дарморіс наголосив: ветерани – активна частина українського суспільства, тож не дивно, що і у цивільному житті вони «тримають передові позиції у підприємництві і науці».