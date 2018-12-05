Сисадміни, кухарі і лікарі найбільше хочуть в антарктичну експедицію – МОН

Для участі в 24-й Українській антарктичній експедиції зголосилися 146 кандидатів і 32 кандидатки, найбільший конкурс зафіксований на посади сисадміна, кухаря і лікаря. Такі дані за підсумками прийому документів в експедицію надає 5 грудня Національний науковий антарктичний центр (НАНЦ) Міністерства освіти та науки України.

Прийом документів тривав із 27 вересня до 30 листопада 2018 року.

«Найбільший конкурс – за право стати системним адміністратором зв’язку (47 осіб: 46 чоловіків, 1 жінка), дещо менше – кухарем (33 особи: 23 чоловіки та 10 жінок) і лікарем (27 осіб: 18 чоловіків, 9 жінок). Також працювати рік на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» хочуть 40 науковців (28 чоловіків та 12 жінок), 16 дизелістів-електриків (лише чоловіки), 15 механіків (лише чоловіки)», – ідеться в повідомленні.

«Приємно вражає, що в Україні є така кількість романтиків науки та полярних мандрів. Адже за «довгою гривнею» в Антарктиду наразі не поїдеш: зарплата наших полярників хоч і непогана за українськими мірками, однак значно менша, ніж в учасників експедицій з інших держав. Тож можу констатувати, що до нас подаються люди зі значно шляхетнішою, не заробітчанською, мотивацією, і їхня кількість обнадіює. Водночас ми докладатимемо зусиль, щоб вивести забезпечення українських зимівників на гідний рівень», – заявив виконувач обов’язків директора НАНЦ Євген Дикий.

За його словами, на першому етапі оцінюватиметься відповідність кандидатів професійним вимогам. Другий етап – сувора медкомісія. І нарешті – тестування психологів, які мають оцінити здатність претендентів прожити рік у замкненому просторі та ізольованому колективі.

Планується, що відбір команди завершиться в січні 2019 року, буде визначено два склади: основний та запасний. Згодом усі вони проходитимуть навчально-тренувальні збори, за підсумками яких буде затверджено остаточний склад експедиції.

Команда 24-ї Української антарктичної експедиції складатиметься з 12 осіб: 7 науковців, 3 інженерно-технічних співробітників (дизеліст-електрик, системний механік, системний адміністратор зв’язку), лікаря та кухаря. Експедиція вирушить на станцію «Академік Вернадський» у березні 2019 року й перебуватиме там рік.