Український радіоаматор рушає в експедицію на безлюдний острів у Тихому океані

Стрімкі вітри, тисячі кілометрів океанської пустелі, а до найближчої цивілізації – три дні кораблем. У разі надзвичайної ситуації – евакуація неможлива. Все це про далекий острів Дюсі з архіпелагу Піткерн, що розташований у Тихому океані. Там із 20 жовтня по 11 листопада триватиме радіоекспедиція, а серед її учасників працюватиме український радіоаматор Вадим Івлєв.

Киянин Вадим Івлєв – радіоаматор з дитинства. Люди, які обрали для себе це хобі, займаються проектуванням та використанням радіотехнічних та електронних пристроїв.

Чоловік працює за фахом, а у вільний час конструює короткохвильові антени.

У 2016 році Івлєв уже був учасником міжнародної експедиції на важкодоступний антарктичний острів Херд.

«Ворожий» острів

Якщо подивитися на карту світу, знайти острів Дюсі, куди зовсім скоро потрапить Вадим Івлєв із командою, не просто.

Він розташований в районі «кладовища космічних апаратів», де затоплюють відпрацьовані механізми. Дюсі найближчий до Точки Немо (умовна точка у Світовому океані, найбільш віддалена від будь-якої суші на Землі).

Поблизу за останні сорок років затопили понад 300 космічних супутників та апаратів з усього світу. Наступного року на дно піде китайська станція «Тяног-2», а в 2024 – Міжнародна космічна станція (МКС).

Острів Дюсі має «вороже» довкілля – тут не ростуть дерева, постійно віє вітер, а прісної води – немає.

Дюсі розташований всередині морського заповідника площею майже мільйон квадратних кілометрів , який захищає один із найбільш незайманих районів вод і коралових рифів на земній кулі.

Зразки ґрунту для українських науковців

Для висадки на острів потрібно мати дозвіл. Його видає Великобританія. Востаннє подібна експедиція на Дюсі була у 2008 році.

Вадима Івлєва запросили взяти участь в мандрівці його колеги, з якими він досліджував острів Херд.

Особливість радіоекспедиції – це дослідження поширення радіохвиль. Радіоаматори вивчають іоносферу. Протягом усього перебування на острові, учасники встановлюватимуть сеанси радіозв’язку із різними точками світу.

Але крім роботи з технікою, Івлєв збиратиме зразки ґрунту і рослин, які потім передасть Національному антарктичному науковому центру України. Влада Піткерну дозволила збирати матеріал.

«Наші науковці спробують порівняти, як відбувається колонізація Антарктиди після танення льодовиків і острова Дюсі», – каже Івлєв.

На острові зафіксовані всього два види рослин. Дюсі – важливий район для морських птахів. Наприклад, тут є колонії буревісників.

Два лікарі та жодної жінки

Усього в експедиції – 14 чоловіків. Дев’ятеро зі США та по одному учаснику із Німеччини, Бразилії, Нової Зеландії, Угорщини та України. Жоден із них раніше на острові Дюсі не був.

Вадим Івлєв розповідає, що розклад кожного на острові буде дуже завантаженим, адже потрібно зробити багато роботи за досить короткий термін.

Серед учасників команди є два лікарі, однак усі між собою домовилися, що в разі надзвичайної ситуації на острові – експедиція продовжить працювати.

Новозеландський корабель RV Bravehead, який доправить учасників експедиції від острова Мангарева у Французькій Полінезії до острова Дюсі, чекатиме закінчення мандрівки там.

На судні є кухар, однак раціон дослідників буде скромний. Сніданок кожен готує самостійно, обід із млинців та салату, на вечерю – бургер. Завозити на острів овочі або фрукти – заборонено. Такі правила встановили, аби уникнути штучної колонізації.

Душу на острові також немає. Усі житимуть у наметах, а митимуться – у морі. Середня температура вдень на острові +20, а вночі +15 градусів. Питну воду діставатимуть через опріснювач на кораблі.

Диваки

Ще одне завдання, яке виконуватиме українець Івлєв на острові – зніматиме документальний фільм про експедицію.

Вартість такої експедиції становить 175 тисяч доларів. Усі кошти зібрала світова спільнота радіоаматорів через профільні сайти і об’єднання.

Усе обладнання та генератори команда отримує безкоштовно від різних компаній.

Після минулої своєї подорожі Вадим Івлєв написав книгу «Мандри киянина Океанією».

Цього разу також збиратиме фото та інтерв’ю з учасниками експедиції, а також спробує зібрати на острові радіоантену висотою 26 метрів.

Тисячі радіоаматорів будуть намагатися з’єднатися з експедицією на острові Дюсі, а ті, в свою чергу, колекціонуватимуть максимальне число встановлених сеансів зв’язку.

«Це виклик, це спорт, азарт і все інше. Інколи – це мета життя. Минулого разу я зв’язався з Херта з радіоаматором із Каліфорнії. Потім він написав мені листа, що це була найкраща подія в його житті за останні п’ять років. Диваки, а може, диваки, що рухають прогрес», – розповідає Вадим Івлєв.

Уже 13 жовтня він вилетить із Києва до Парижу, потім до Лос-Анжелеса, а потім на Таїті, аби вже звідти вирушати до «ворожого» тихоокеанського острова.