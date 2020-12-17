«Голос» вимагатиме повторного голосування за призначення Шкарлета міністром освіти

Фракція партії «Голос» має намір оскаржувати результати голосування у парламенті за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Про це заявила народний депутат від «Голосу» Інна Совсун. Вона зазначила, що під час голосування мало місце кнопкодавство з боку депутатів від ОПЗЖ.

«Як ви знаєте, сьогодні 226 голосами міністром освіти й науки призначили плагіатора Сергія Шкарлета. Але чи так це було насправді? На табло ви бачите сектор ОПЗЖ, де мінімум 8 депутатів мали проголосувати за призначення Шкарлета. «Проголосувати» означає персонально і власними картками. Тільки так дозволено у Верховній Раді. На наступному фото цей же сектор ОПЗЖ крупним планом. Саме так, там порожні місця», – написала вона у фейсбуці, виклавши скріншоти з трансляції засідання Ради.

Совсун зазначила, що серед тих, хто голосував за призначення Шкарлета, є Григорій Суркіс, тоді як, за її словами, його не було у парламенті увесь день.

«Це видно на відео. Також факт відсутності Григорія Суркіса в Раді сьогодні у неформальних розмовах підтверджують депутати ОПЗЖ», – розповіла Совсун.

Депутатка додала, що «Голос» має намір подати заяву на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова про порушення під час голосування та вимагатиме проведення повторного голосування.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки 17 грудня. Більшість голосів дала фракція «Слуга народу», також його підтримали представники «Опозиційної платформи – За життя», «За майбутнє», «Довіри» і семеро позафракційних депутатів.

Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак («Слуга народу») повідомив, що комітет рекомендував парламенту самостійно ухвалити рішення шляхом голосування. Відтак комітет не висловив конкретної підтримки кандидатурі Шкарлета.

Профільний комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета і в червні 2020 року. Зрештою Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.