Шкарлет став міністром освіти – рішення Верховної Ради

Парламент 17 грудня підтримав кандидатуру чинного виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на посаду міністра. За висловилися 226 народних депутатів, проти – 43, утрималися 39, не голосували 35 парламентарів.

Зокрема за призначення проголосував 171 народний депутат від «Слуги народу», 20 – від «Опозиційної платформи – За життя», 12 від партії «За майбутнє», 16 представників «Довіри» і семеро позафракційних.

Представляючи кандидата, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що він «має значний професійний досвід і знає сферу освіти зсередини».

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Сам Шкарлет під час виступу заявив, що в приіоритеті його роботи стоїть розвиток проєкту «Нова українська школа».

«Ми затвердили базовий компонент – 5-9 клас, і на сьогодні рухаємося в тому напрямку щоб створити в обов’язковому порядку ті речі, які дають можливість формувати концепцію робочих навчальних програм в кожному з напрямків освіти», – заявив він.

Представники опозиційних партій розкритикували кандидатуру Шкарлета за зниження бюджетних видатків на освіту в бюджеті 2021 році та незабезпечення вчителів засобами захисту під час пандемії.

Крім того, народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович закинув Шкарлету його підтримку «Партії регіонів» та Віктора Януковича під час його президентства. У відповідь Шкарлет заявив, що працював та отримував державні відзнаки не тільки за Януковича, а й за часів співголови фракції «ЄС», п’ятого президента Петра Порошенка.

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Голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак («Слуга народу») повідомив, що комітет рекомендував парламенту самостійно ухвалити рішення шляхом голосування. Відтак комітет не висловив конкретної підтримки кандидатурі Шкарлета.

Профільний комітет парламенту не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета і в червні 2020 року. Зрештою Кабінет міністрів призначив його виконувачем обов’язків міністра освіти і науки.