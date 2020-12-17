Парламент не призначив Вітренка міністром енергетики

Верховна Рада не призначила Юрія Вітренка першим віцепрем’єр-міністром і міністром енергетики.

Депутати «Слуги народу» дали 153 голоси за призначення Вітренка, представники «За майбутнє» – 18, «Довіри» – 12, також його підтримали троє позафракційних.

Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз Україна». 16 липня цього року він повідомив про звільнення.

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На посаді у «Нафтогазі» Вітренко відповідав, зокрема, за газові переговори з Росією. Також команда на чолі з виконавчим директором «Нафтогазу» вела судові процеси з «Газпромом».

З 23 листопада обов’язки міністра енергетики тимчасово виконує Юрій Бойко. Його попередниця Ольга Буславець стала першою заступницею.

Сьогодні ж Верховна Рада призначила міністром аграрної політики та продовольства голову Держгеокадастру Романа Лещенка.