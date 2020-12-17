Рада в січні матиме лише 4 засідання через локдаун

Верховна Рада у січні працюватиме в пленарному режимі 25-29 січня. На засіданні 17 грудня депутати ухвалили відповідну постанову, що змінює графік роботи парламенту через запровадження в Україні посиленого карантину.

Згідно з ухваленими змінами, народні депутати 11-15 січня і 18-22 січня працюватимуть у комітетах, комісіях, фракціях і групах; 25 січня – матимуть засідання погоджувальної ради; 26-29 січня – пленарні засідання. Крім того, 29 січня у Верховній Раді відбудеться година запитань до уряду, і сесію закриють.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.