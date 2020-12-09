Уряд запровадить посилений карантин з 8 січня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні 9 грудня оголосив про намір запровадження посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року.

За словами Шмигаля, під час посиленого карантину заборонять роботу закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), кінотеатрів, театрів, спортзалів, ТРЦ (якщо не йдеться тільки про зону продовольчих товарів).

На канікули відправлять всі заклади освіти, крім дитячих садочків.

Діятиме заборона на проведення спортивних та культурних масових заходів.

Продовжать працювати громадський транспорт, продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори та готелі.

Шмигаль зазначив, що уряд має погодити запровадження посиленого карантину сьогодні на позачерговому засіданні.

Президент Володимир Зеленський раніше запевнив, що Україна не закриватиме кордон під час ймовірного локдауну.

Станом на 9 січня в Україні на COVID-19 захворіли 845 343 людей, одужали – 451 118, померли – 14 204.