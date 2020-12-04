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04 грудня 2020, Київ 20:27
Новини | Політика

Зеленський: під час ймовірного локдауну кордон закривати не будуть

Зеленський: ймовірний локдаун у січні не означає, що вам треба скасувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки

Україна не закриватиме кордон під час ймовірного локдауну, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, обійтися без локдауну буде складно, але уряд має попередити про нього заздалегідь.

«Ймовірний локдаун у січні не означає, що вам треба скасувати заплановану відпустку, здавати авіаквитки. Для громадян України державний кордон буде відкритим – і для виїзду, і для в’їзду», – сказав Зеленський.

4 грудня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що МОЗ пропонуватиме повний локдаун у січні. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, нові карантинні обмеження оприлюднять 9 грудня.

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