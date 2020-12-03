Новий мер Чернівців виступає проти повного локдауну

Новообраний мер Чернівців Роман Клічук не підтримує ідею введення повного локдауну без запровадження компенсаторної політики для місцевих рад. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

«Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам. Коли закривають бізнес, зупиняють транспортне сполучення, то це ж однозначно впливає на економіку в цілому і на місцевий бюджет. На сьогодні у місцевому бюджеті – діра у 150 мільйонів і величезні заборгованості комунальних підприємств. А що буде далі, якщо місто не отримає якісь компенсаторні механізми? Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам», – сказав Клічук.

Роман Клічук не виключив ймовірності переконати уряд не вводити повний локдаун і зробити так, щоб таке рішення було спільним з мерами.

«Ми знайдемо аргументи (у спілкуванні з Кабміном – ред.), чому це погано, а далі будемо бачити», – сказав новообраний мер Чернівців.

29 листопада у Чернівцях відбувся другий тур виборів мера міста. За місцевого бізнесмена Романа Клічука віддали голоси 59,54% виборців, а за його опонента, колишнього «регіонала» Віталія Михайлішина проголосували 37,5% виборців.