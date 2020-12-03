«Я – не горілчаний король». Новий мер Чернівців про власний бізнес, плани на каденцію та проросійський вплив у місті

Роман Клічук – новообраний мер Чернівців. Перед тим, як піти в мери, він був хоч і далеко не останнім, але абсолютно непублічним чернівецьким бізнесменом. Раніше Клічук уже пробував себе у політиці. У 2006-2010 роках він був депутатом Чернівецької облради від «​Батьківщини»​, а в 2018-му влився в ряди «Самопомочі», від якої торік балотувався до Верховної Ради, але програв. Після цього Клічук з політикою зав’язав. Принаймні тоді він стверджував, що в політиці розчарувався і що політика – це не його. Крім того, новообраний мер Чернівців в інтерв'ю річної давнини досить скептично ставився щодо президентства Володимира Зеленського.

Не минуло і року, як усе сталося з точністю до навпаки. Клічук провів доволі яскраву передвиборчу кампанію і несподівано для всіх переміг у першому турі мерських виборів. У другому турі він лише підтвердив свій результат, отримавши майже 60% голосів виборців. Ба більше, його політична сила «​Єдина альтернатива»​ взяла участь у виборах до Чернівецької міськради та виборола понад 20% голосів.

Чому Клічук відмовився від своїх слів та пішов у політику, що планує реалізувати в Чернівцях, наскільки сильним є проросійський вплив у місті та що новобраний мер думає про президентство Володимира Зеленського тепер?

– Чернівці – одне з небагатьох українських міст, де до другого туру виборів не дійшов чинний мер міста (Олексій Каспрук – ред.). Жителі Чернівців сказали йому «ні» ще у першому турі. Натомість перемогу здобув несистемний політик. Так вас називають. Ви погоджуєтесь?

– Так, я можу сказати, що я – більше управлінець, менеджер. Я не був політиком у класичному розумінні. Але я сподіваюся, що я стану успішним, хорошим і системним політиком.

– Для початку хочу звірити вашу біографію. Ви народилися в 1972 році в Чернівцях. Навчалися у Чернівецькому медичному університеті, але лікарем не працювали. Вірно?

– Це все правильно. Але я ще проходив інтернатуру. Я так пропрацював два роки у третій міській лікарні Чернівців.

– А потім пішли в бізнес?

– А закінчивши інтернатуру, я медицину залишив і пішов займатися власною справою.

– Ви – непублічна людина, принаймні не були публічною, допоки не пішли в мери. Я знайшла лише одне ваше інтерв'ю річної давнини, але ви там багато цікавого наговорили. Наприклад: «Не хочу бути політиком. Не моє це. Не можуть всі бути політиками. Комусь же ж треба і бізнесменами… Мені не подобається просити за себе – я краще за когось попрошу. Не уявляю собі, як би я ходив і агітував: голосуйте за мене, бо я такий класний».

Скажіть, що сталося за цей рік? Чому ви змінили свою точку зору?

– В житті так буває. Складно у цій країні запланувати щось на два-три місяці вперед. Я справді так вважав. І це було щиро. Я не планував іти ні в депутати, ні в мери. В мене просто було бажання змінити все, що відбувається в місті. Останні 15 років місто Чернівці зупинилося у своєму розвитку, деградувало.

Є підприємці, є освітяни, є медики, яких все обурювало, що відбувалося в країні і в місті. І ми просто об'єдналися, щоби змінити владу у Чернівцях. Ми домовилися, що в мери піде той, в кого буде більше шансів. У серпні ми провели свій форум. Це громадський рух «​Єдина альтернатива», який ми створили у Чернівецькій області. І всі проголосували за мою кандидатуру. Я вже не міг відмовитися, напевно, це було найскладніше рішення у моєму житті. Так як я непублічний, я жив скромно, я не готувався до політичних ігор.

– А ви впевнені, що ви більше не розчаруєтеся?

У мене на сьогоднішній день стоїть ціль – «успішне місто». І я її досягну

– Я не розчаруюся, тому що, коли я ухвалюю рішення, то я їх зважую, і я однозначно йду до кінця. У мене на сьогоднішній день стоїть ціль – «успішне місто». І я її досягну. Дороги назад немає. Я взяв слово і я слово тримаю. Не розчаруюся. Просто це важка праця. Мер міста – це більше менеджмент, а не політика. Якраз ці політичні чвари і зашкодили місту. Я себе бачу менеджером, який наведе порядок.

– Ви щойно сказали, що ви – скромна людина. В медіа вас називають «горілчаним королем». Я так розумію, це пов’язано з вашим бізнесом. Розкажіть, чим ви займаєтеся?

Я – не «горілчаний король»

– Місцеві вибори в Чернівцях були найбруднішими за всю історію Чернівців. Я не пригадую таких виборів. Це просто така кинута річ, що я – «горілчаний король». Я – не «горілчаний король» насправді. Я працюю в декількох бізнесах. Я є власником компанії «Рома», котра є дистриб’ютором не тільки алкогольних напоїв, а ще й безалкогольної групи, і кондитерської. В мене алкоголь складає приблизно 20% від того, що є в компанії. Я також працюю у продуктовому рітейлі і ресторанному бізнесі.

– Ви – доларовий мільйонер?

Я ніколи не ставив собі за мету порахувати свої статки

– (Сміється...) Я не перераховував вартість активів моєї фірми. Я працюю в українській валюті. І я ніколи не ставив собі за мету порахувати свої статки.

– Я не дуже в це вірю. Людина, яка ще й Могилянську школу бізнесу закінчила, людина яка 20 років у бізнесі, не рахує гроші? Не віриться.

– Я просто завжди всі кошти, які я заробляв, інвестував далі в бізнес. Я не планував іти в політику і не планував продавати свою компанію. Тому я ніколи не задумувався.

– У скільки ви оцінюєте свої активи?

– Я утримаюся. Бо я зараз скажу якусь цифру..., а насправді я ніколи не думав...

– Якщо ми згадаємо, наприклад, того самого п’ятого президента України Петра Порошенка, то дуже багато людей, навіть ті, хто його підтримував, закидали йому, що він за час свого президентства так і не переміг у собі бізнесмена і лишився більше бізнесменом, аніж державником. Чи готові ви побороти в собі бізнесмена?

– Я зроблю все можливе, тому що я займався не лише бізнесом. Останні 10 років я займаюся меценатством і благодійністю. Я цікавився політикою, я знаю, що відбувається у державі. Я завжди був активним. І я завжди мріяв, щоб у нас з'явилися люди у владі, які думають про державу і сповідують цінності державників. В мене зараз є така нагода. І я доведу.

– Що ви будете робити з бізнесом?

Я – вже не директор

– ​Я – вже не директор. Менеджер, котрий пропрацював зі мною 15 років, буде оперативним директором. А я, згідно з законодавством, повинен віддати активи в керування керуючій компанії. Я зараз якраз у пошуках, хто буде керувати.

– ​Сліпий траст?

– ​Якась керуюча компанія. Чесно, я не готувався до передачі бізнесу. Тому зараз ми з юристами обговорюємо, яким чином це зробити.

– ​Про політику: повертаючись до вашого інтерв'ю річної давнини, ви казали: «Я голосував за Порошенка. Як бізнесмен розумію, що це дуже ризиковано – взяти людину ледь не «з вулиці», яка ніколи не була в політиці, ніколи не вела громадської діяльності, в якої невідомо що на думці.....Треба зараз змирится з тим, що ми маємо такого президента. Зрештою, 73% за нього проголосували, і це також українці. Я сам з багатьма сперечався, з деким навіть не розмовляв – бо вони за Зеленського голосують, як можна говорити з тими, хто голосує за Зеленського? Але окей, вибрали – перегорнули сторінку і йдемо далі».

Через рік, що ви можете сказати про Володимира Зеленського як про президента?

Мені би хотілося, щоб ця країна змінилася набагато швидше. Я бачу, що ми зараз зупинилися, стоїмо і тупцюємо на місці

– Ми перебуваємо у складному періоді для держави і мені давати оцінку президенту складно. Є певні речі, які ми не знаємо, не володіємо, не розуміємо складності ухвалення рішень. Звісно, мені би хотілося зараз більше реформ. Мені би хотілося, щоб ця країна змінилася набагато швидше. І я бачу, що ми зараз зупинилися, стоїмо і тупцюємо на місці. Я вірю, що у нас все зміниться і бажаю президенту зробити правильні кроки.

– Чи хтось телефонував вам з Офісу президента після вашої перемоги?

– Я позавчора був на зустрічі в голови Чернівецької ОДА, який мене офіційно запросив в Київ, на знайомство в Офіс президента. Але ще не узгоджувався ані час, ані місце.

– Які у вас стосунки з головою Чернівецької ОДА Сергієм Осачуком?

У нас (з Осачуком – ред.) багато спільних друзів. Ми були приятелями до його призначення

– Я знаю його з 1990 року, ми з ним ровесники. У нас багато спільних друзів. Ми були приятелями до його призначення. Хороші, робочі, нормальні стосунки.

– Володимир Зеленський вважає, що Сергій Осачук – один з найкращих голів ОДА в Україні. Ви задоволені його роботою?

– Минуло дуже мало часу, щоб казати, чи я задоволений.

– Я запитую, бо останній рік ознаменувався війнами між мерами великих міст та головами ОДА. Я так розумію, що у Чернівцях цієї проблеми не буде, якщо ви з Осачуком знаєте один одного давно.

Ми зробимо все, щоб співпраця мера міста та голови ОДА вийшла на новий рівень

– При зустрічі з головою адміністрації я йому обіцяв, що ось цю традицію, яка була, ми порушимо. Я обіцяв йому зі свого боку, він – зі свого, що ми зробимо все, щоб співпраця мера міста та голови ОДА вийшла на новий рівень.

– Ви були депутатом облради від «​Батьківщини», а у 2018-му перейшли до «Самопомочі». А зараз ви у партії «Єдина альтернатива», яку ви вже згадували. Це ваша політична сила. І я бачу, що за результатами виборів до Чернівецької міськради «Єдина альтернатива» отримує понад 20% голосів. Фактично, створивши коаліцію з якимись близькими фракціями, ви можете мати свою більшість у міськраді. І це розв'язує вам руки.

Перше завдання, яке переді мною стоїть – об'єднати більшість у міській раді

– Так, ми виграли вибори до міськради. «Єдина альтернатива» взяла 20%, а наступна за кількістю голосів партія взяла 11%. Перше завдання, яке переді мною стоїть – об'єднати більшість у міській раді. Я їх закликав, щоб політичні чвари лишилися в минулому. І я хочу об'єднати більшість. Цим я і займаюся зараз. Я проводжу переговори і сподіваюся, що у мене все вийде.

– Які цілі ви собі на каденцію поставили? Що ви хочете реалізувати в Чернівцях?

Я хочу, щоб на наступних виборах мера за мене і за мою партію проголосувало понад 70% людей, і я це зроблю

– Цілей так багато... Якщо коротко, то я хочу, щоб на наступних виборах мера за мене і за мою партію проголосувало понад 70% людей, і я це зроблю.

Проблем у Чернівцях багато. Комунальні підприємства збиткові, працюють непрозоро. Все в запущеному стані. Потрібно починати з доріг, далі – транспорт, опалення, водопостачання... Ми реально живемо в 1995 році.

– Що у місті відбувається з коронавірусом зараз?

Проблем у Чернівцях багато. Комунальні підприємства збиткові, працюють непрозоро. Потрібно починати з доріг, далі – транспорт, опалення, водопостачання

– ​Чернівецька область – в «​лідерах» ​ з березня місяця. У листопаді ситуація була ще погана, але останні тижні пішло на спад. Я сподіваюся, що тенденція збережеться. І ми повинні вийти з «червоної зони». Але в Україні очікують локдаун – і я думаю, що це ще гірше вплине на економіку.

– Власне, про локдаун. Чи може статися так, що мер Чернівців не буде виконувати рішення уряду, якщо локдаун запровадять? Так декілька мерів вчинили стосовно «карантину вихідного дня».

– Я б не хотів цього. Я ще бачу свою роль і в тому, що я повинен переконувати Кабінет міністрів, що треба врахувати всі ризики і зробити так, щоб таке рішення було спільним з мерами.

– А якщо не переконаєте?

– Давайте ми оберемо найкращий варіант: що ми переконаємо. Ми знайдемо аргументи, чому це погано, а далі будемо бачити.

Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам

Коли закривають бізнес, зупиняють транспортне сполучення, то це ж однозначно впливає на економіку в цілому і на місцевий бюджет. На сьогодні у місцевому бюджеті – діра у 150 мільйонів і величезні заборгованості комунальних підприємств. А що буде далі, якщо місто не отримає якісь компенсаторні механізми? Якщо Кабмін ухвалює рішення про локдаун, то він повинен ухвалити рішення, яким чином він допоможе місцевим радам.

– Вашим найближчим конкурентом у другому турі був Віталій Михайлишин. Він має яскраве «біло-блакитне» минуле, свого часу був і в «Партії регіонів», і в «ОПЗЖ», має зв'язки з проросійськими політиками. Оцініть проросійський вплив в місті Чернівці.

За моїми оцінками, у нас приблизно 20% – це проросійськи налаштоване населення. Це проблема

– У нас дуже сильний вплив має Московський патріархат. За моїми оцінками, у нас приблизно 20% – це проросійськи налаштоване населення. Це проблема, бо ми перебуваємо в стані війни з ворогом і, маючи тут, у Чернівцях, такий відсоток проросійського населення, це є проблемою. Чернівецька область – як вся Україна. В нас є свій «Київ», свій «Львів», своя «Одеса», «Донецьк». Те, як проходять вибори в Чернівецькій області, то це відповідає таким самим цифрам, як є в країні.