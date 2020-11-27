«Я – лев, який оберігає Львів»: інтерв'ю з учетверте обраним мером Садовим

Андрій Садовий – людина, яка змогла втриматись на посаді мера довше, ніж Арсен Аваков у кріслі очільника МВС.

22 листопада Садового вже вчетверте переобрали міським головою Львова і він одразу ж втрапив у активну фазу політичного протистояння з партіями «Європейська солідарність» та «Свобода».

Як Садовий планує вирішувати цей конфлікт?

Чи вважає п'ятого президента України, а нині – лідера ЄС Петра Порошенка своїм ворогом?

Які стосунки має з чинним президентом Володимиром Зеленським?

Коли добудує обіцяний сміттєпереробний завод?

Чим планує займатись, якщо колись залишить крісло мера Львова?

Про усе це і не тільки Андрій Садовий розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Про те, чому бути мером кілька каденцій поспіль – добре:

«Місто – це надзвичайно складна конструкція. Ті міста, де постійно йдуть зміни, то там, чесно кажучи, й інвестиції не сильно йдуть і немає такого добробуту для мешканців».

Про головний виклик четвертої каденції:

«Львів збільшив свою територію і тепер в нас є об'єднана громада. Ми фактично тепер на 65% є більшими, потужнішими і це – новий виклик. Тому роботи – непочатий край».

Про те, як буде переконувати «Європейську солідарність» та «Свободу» стати його союзниками:

«Я їм просто запропоную: «Або ви – вільні львів'яни, або ви – раби. Якщо ви хочете бути вільними, ви маєте в моїй особі союзника. Якщо ви будете всі рішення ухвалювати за вказівкою, ну то ви тоді не є депутатами міської ради, ви тоді просто наймані працівники».

Однозначно з міським головою можна буде перемагати, а тим, хто буде запливати за буйки, ми будемо робити зауваження».

Про те, як буде працювати, якщо у львівській міськраді більшість буде проти нього:

«Я збираюся пропрацювати всю каденцію. На моїй стороні є закон і правда. У відставку мера можна відправити лише за однією умови, якщо він порушує закон, а порушувати закон я не збираюсь».

Про те, чому на місцевих виборах у Львові «ЄС» обійшла «Самопоміч»:

«Насправді ми спільно з «Голосом» маємо той самий результат, який «Самопоміч» мала за минулої каденції. Просто електорально це є одне середовище. Ми не втратили. Ми лишили свою чітку позицію.

Але останні місяці настільки вдарили по «Європейській солідарності», що, якби вибори були сьогодні (після отого останнього місяця бруду), вони мали би вдвічі менше депутатів. Це я вам можу 100 відсотків гарантувати».

Про Порошенка:

«Я ніколи не вважав його ворогом, я його вважаю п'ятим президентом України.

Якщо Петро Олексійович приїде до Львова і захоче випити кави, то welcome, будь ласка. Він знає, де я працюю, і часто заходив сюди, без проблем.

Я знаю Порошенка ще з часів, коли він займався бізнесом (хоча він займався бізнесом, будучи тоді чи народним депутатом, чи не пам'ятаю).

За його каденції в мене з ним було дуже багато зустрічей. Єдине, що він мені не пропонував, це – свій кабінет».

Про Ющенка:

«З Ющенком було дуже легко працювати, тому що він ніколи не шкодив і він завжди намагався допомогти. В мене з ним збереглися людські відносини: він до цього часу телефонує, я, коли в Києві, йому телефоную».

Про Януковича:

«Він був дуже хороший апаратчик і вибудовував дуже жорстку структуру, але він мав таку боязнь до Львова, і Львовом вони не займалися (це мене, чесно кажучи, рятувало), бо вони займалися іншими регіонами.

А потім, коли він пішов на державну зраду і вчинив злочин, – це вже є трагічна сторінка нашої історії».

Про Зеленського:

«У мене були з ним зустрічі виключно у Львові. Перша зустріч, коли ми познайомились, була, коли він знімав кіно (приїжджав до Львова, заходив до мене на каву), а потім вже були, коли він приїжджав з робочими візитами.

Якщо під час першого візиту ми з ним прогулялися містом і я пам'ятаю його слова, що він вражений Львовом і хотів би, щоби така ситуація, як у Львові, була у всій Україні (це мені було приємно слухати), то в його останній візит він просто прилетів, я його привітав на летовищі як міський голова, і потім він самостійно мав поїздку по місту, а коли він відлітав, я потиснув йому на прощання руку і все.

Тобто у нас не було з ним жодної розмови вже дуже-дуже давно. З перемогою на виборах він мене поки не вітав».

Про стосунки з командою Зеленського:

«Я не відчуваю жодного тиску і жодних проблем від сьогоднішньої влади (коли спеціально створюють проблеми).

Якщо мені треба, я телефоную прем'єру, міністрам (слава богу, я їх всіх давно знаю). Прем'єр дзвонив уже, вітав з перемогою (він же львів'янин).

Те, що є багато ляпів зі сторони уряду, – це факт. Але я не відчуваю якогось спеціального ставлення, коли говорять: «Фас!» Цього стосовно мене немає. Тому я можу нормально працювати.

Якщо за часів колишніх президентів регулярно проводилась Рада регіонального розвитку, де збиралися мери обласних міст і можна було підіймати ті чи інші питання, то фактично впродовж цього року жодної такої зустрічі не було, за винятком березня-квітня, коли почалася пандемія, і президент мав також через Zoom спільні зустрічі з керівниками міст і регіонів, але це були більш такі неформальні розмови».

Про боротьбу Львова з коронавірусом:

«Ми з місцевого бюджету цього року вже виділили додатково на програму проти Covid-19 248 мільйонів гривень. Бізнес дав ще 60 мільйонів, і зараз ще за 20 мільйонів бізнесмени допомогли відремонтувати фактично нову лікарню на 350 ліжок, які ми зробили у швидкій допомозі нове відділення велике. А держава дала тільки 30 мільйонів.

Якщо я буду слухати різні такі «геніальні» ідеї, як карантин вихідного дня, наприклад, то ми підемо по світу.

Ми тільки по загальному фонду бюджету недоотримали 400 мільйонів гривень, і по бюджету розвитку орієнтовно 600 мільйонів ми недоотримали. Тобто це – мінус мільярд».

Про будівництво сміттєпереробного заводу

«На будівництво сміттєпереробного заводу ситуація з коронавірусом не вплинула: всі роботи тривають чітко за планом, проблем немає.

Ми маємо сьогодні кошти, проведені всі тендерні процедури, ми вже зробили всі підготовчі роботи (підвели всі комунікації, мережі, збудували станцію компостування).

Зараз починається вже другий етап (самі стіни будемо будувати, обладнання будемо завозити). По термінам завод має протягом 24 місяців вже бути введений в експлуатацію (це або кінець 2022, або початок 2023 року)».

Про те, як бути мером чотири каденції поспіль:

«Для мене кожна каденція – це такі американські гірки на висоті 10 тисяч кілометрів з постійною турбулентністю. Бо Львів дуже багатьом подобається і дуже багато хто хоче покласти на нього лапу, а я, як цей третій лев. У нас на східцях біля входу у ратушу є два леви, так от я третій, який по-середині, який оберігає, тому що ми ніколи не допустимо, щоб Львів належав комусь іншому, крім львів'ян».