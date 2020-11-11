Міська рада Львова готує позов через карантин вихідного дня – Садовий

Львівська міська рада готує позов до суду на рішення Кабінету міністрів України про запровадження в Україні карантину вихідного дня, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Чекаємо на повний текст постанови уряду, бо його досі немає. Вже казав і ще раз повторю. Локдаун на вихідні – абсурд. Таке враження, що в нас важливі рішення спочатку ухвалюються, а потім чиновники починають аналізувати, що ж вони наробили. За суботу-неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. І це не історія про розваги – це живі гроші, які годують тисячі сімей. Хто буде компенсувати ці втрати?», – написав Садовий 11 листопада у фейсбуці.

Він додав, що про подальші кроки міська рада повідомить, коли матиме деталі рішення уряду.

Останнім часом в Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19. За час пандемії на території країни виявили 489 808 інфікованих.

Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

Рішення викликало протести працівників і власників закладів харчування, готелів, фітнес-клубів у різних містах України, зокрема і у Львові.