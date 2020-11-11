В Україні запровадили карантин вихідного дня – офіційно

В Україні запровадили карантин вихідного дня. Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на своєму засіданні 11 листопада.

Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

«Якщо нічого не робити, то вже 10-15 грудня медична система не буде мати змоги приймати жодну людину», – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд збирається компенсувати частину зарплат робітників у зв’язку з простоєм та здійснювати виплати для дітей для родин фізичних осіб-підприємців.

6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ пропонує запровадити «жорсткий карантин саме на вихідні». Згодом він уточнив, що згідно з планом працюватимуть продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

11 листопада в Києві та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу.

Останнім часом в Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19. За час пандемії на території країни виявили 489 808 інфікованих.