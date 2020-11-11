Під Кабміном протестують проти запровадження карантину вихідного дня (трансляція)

Під будівелею Кабінету міністрів України у середу зібралися кілька сотень активістів, зокрема представники ресторанного бізнесу, на акцію протесту під назвою «Маю право працювати».

Вони виступають проти карантину вихідного дня та інших часових обмежень на роботу, вимагають ввести мораторій на перевірки та хочуть компенсації для галузі у зв’язку з карантином.

Саме 11 листопада уряд розглядатиме можливість запровадження в Україні локдауну на вихідні.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Раніше у МОЗ заявили: для боротьби з пандемією коронавірусу рекомендуватимуть уряду запровадити такий вид карантину. Планується, що на вихідні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки, натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос.