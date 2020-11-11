Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 листопада 2020, Київ 11:07
Новини | Події

Під Кабміном протестують проти запровадження карантину вихідного дня (трансляція)

11 листопада уряд розглядатиме можливість запровадження в Україні локдауну на вихідні. Ресторани та кафе можуть зобов’язати працювати лише навинос

Під будівелею Кабінету міністрів України у середу зібралися кілька сотень активістів, зокрема представники ресторанного бізнесу, на акцію протесту під назвою «Маю право працювати».

Вони виступають проти карантину вихідного дня та інших часових обмежень на роботу, вимагають ввести мораторій на перевірки та хочуть компенсації для галузі у зв’язку з карантином.

Саме 11 листопада уряд розглядатиме можливість запровадження в Україні локдауну на вихідні.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію.

Раніше у МОЗ заявили: для боротьби з пандемією коронавірусу рекомендуватимуть уряду запровадити такий вид карантину. Планується, що на вихідні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки, натомість пропонується закрити ТРЦ, а ресторани та кафе працюватимуть лише навинос.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG