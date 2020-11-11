Кабінет міністрів може запровадити карантин вихідного дня. Трансляція

Кабінет міністрів на своєму засідання розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня. Радіо Свобода транслює подію наживо.

6 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ пропонує запровадити «жорсткий карантин саме на вихідні». Згодом він уточнив, що згідно з планом працюватимуть продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

11 листопада в Києві та інших українських містах відбулися акції протесту через ідею запровадити локдаун у вихідні дні. Зокрема, на вулиці вийшли представники ресторанного бізнесу.

Останнім часом в Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19. За час пандемії на території країни виявили 489 808 інфікованих.