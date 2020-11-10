У Києві залишаються закритими на карантин 5 шкіл – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що у столиці на дистанційному навчанні залишаються п’ять шкіл, а також 355 класів зі 135 шкіл – на самоізоляції.

«Через коронавірус, окрім п’яти шкіл, закрито й 12 закладів дошкільної освіти, а також 157 груп у 140 дитсадках. Це непогана тенденція у навчальних закладах, проте загальна ситуація в місті – невтішна», – прокоментував виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Посадовець вважає, що закриття шкіл «не дає бажаного результату» у боротьбі з поширенням коронавірусу. Мондриївський додав, що коли Києва готові працювати в нових реаліях.

Станом на 29 жовтня, коли у Києві відновилося навчання після осінніх канікул, влада повідомляла про 8 шкіл на карантині.

На сьогодні у столиці зафіксовано 45 667 випадків захворювання на COVID-19, померли 894 людини, одужали – 17 004.