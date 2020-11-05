МОЗ запропонує уряду посилити карантин – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я має намір запропонувати Кабінету міністрів посилити карантинні обмеження в Україні, повідомив 5 листопада заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Незважаючи на рекордний для України показник кількості видужалих (8387), на жаль, у лікарнях на лікуванні продовжують перебувати більше ніж 27 тисяч людей. Ми розуміємо, що система охорони здоров’я не безмежна. Система охорони здоров’я сьогодні рятує всіх, хто потребує медичної допомоги, але нам потрібна допомога від громадян України і від різних сфер бізнесу. Сьогодні ми хочемо запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України, вони, зокрема, будуть стосуватися обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон у ТРЦ», – сказав він.

За словами Ляшка, МОЗ пропонує дозволити роботу в ТРЦ лише магазинів.

«Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, що прописані в постанові Кабінету міністрів. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи адміністративного впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми, а ті, хто дотримується, щоб могли працювати в умовах наявних карантинних обмежень», – сказав головний санітарний лікар.

Крім того, за його словами, МОЗ хоче в постанові Кабінету міністрів рекомендувати суб’єктам господарювання впровадити окремий час для обслуговування осіб віком від 60 років (які перебувають у групі ризику COVID-19): з 10-ї до 12-ї години.

«Ця рекомендація не заборонятиме людям похилого віку відвідувати магазини в інший час, але вона має спонукати людей до 60 років не відвідувати магазини, аптеки саме в період з 10:00 до 12:00», – сказав Ляшко.

МОЗ також буде пропонувати встановити певні особливості в «червоних» зонах:

дозволити працювати магазинам, але у термін від 7-ї до 8-ї вечора, і щоб при цьому кількість відвідувачів була не більшою, ніж один на 20 метрів квадратних. (Ляшко не уточнив, чи йдеться про 7-у годину ранку чи вечора).

дозволити працювати дитсадкам і школам з 1 по 4 клас. Учнів від 5-го класу пропонують відправляти на дистанційну освіту.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нового локдауну на території України наразі запроваджувати не планують.

В Україні упродовж минулої доби, 4 листопада, знову виявлено рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – 9 850. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Померли 193 людини, одужали 8 378.



Cтаном на 5 листопада в Україні від початку пандемії виявлено понад 430 тисяч інфікованих, померли 7 924 людини, одужали – майже 185 тисяч.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявляв, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання на коронавірус за добу, влада буде змушена запровадити жорсткий карантин, але це позначиться на економіці.