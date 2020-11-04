Минулого тижня у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – понад 3,3 мільйона. Про це мовиться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Також зазначається, що найбільш помітний приріст хворих – у європейському регіоні.
Як на загострення пандемії реагують уряди Франції, Німеччини, Італії, Данії, Хорватії, Польщі та інших країн, яких карантинних обмежень уживають? Про це у фотогалереї Радіо Свобода.
Як на загострення пандемії реагують уряди Франції, Німеччини, Італії, Данії, Хорватії, Польщі та інших країн, яких карантинних обмежень уживають? Про це у фотогалереї Радіо Свобода.
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