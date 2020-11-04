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05 листопада 2020, Київ 00:56
Фотогалереї

COVID-19 у Європі: як різні країни посилюють карантинні заходи (фотогалерея)

Минулого тижня у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – понад 3,3 мільйона. Про це мовиться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).​ Також зазначається, що найбільш помітний приріст хворих – у європейському регіоні.​

Як на загострення пандемії реагують уряди Франції, Німеччини, Італії, Данії, Хорватії, Польщі та інших країн, яких карантинних обмежень уживають? Про це у фотогалереї Радіо Свобода.
Лор&#39;ян, Франція.&nbsp;Медичні працівники транспортують на ношах пацієнта, інфікованого коронавірусом. Через загострення пандемії у великих містах країни від 17 жовтня запроваджено комендантську годину із 21:00 до 06:00. Також у Франції нині потрапляють під заборону святкування у громадських місцях
1 Лор'ян, Франція. Медичні працівники транспортують на ношах пацієнта, інфікованого коронавірусом.

Через загострення пандемії у великих містах країни від 17 жовтня запроваджено комендантську годину із 21:00 до 06:00. Також у Франції нині потрапляють під заборону святкування у громадських місцях
Варшава, Польща.&nbsp;Намет для тестування на коронавірус поблизу лікарні. 24 жовтня уряд країни ухвалив рішення про закриття усіх закладів громадського харчування попередньо на два тижні, також діє заборона на групові зібрання понад п&#39;ять осіб. Прем&#39;єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав літніх людей за можливості залишатися вдома, він також заявив, що не виключає повномасштабного локдауну в країні
2 Варшава, Польща. Намет для тестування на коронавірус поблизу лікарні.

24 жовтня уряд країни ухвалив рішення про закриття усіх закладів громадського харчування попередньо на два тижні, також діє заборона на групові зібрання понад п'ять осіб. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав літніх людей за можливості залишатися вдома, він також заявив, що не виключає повномасштабного локдауну в країні
Берлін, Німеччина. Представники поліції на станції метро перевіряють, як люди дотримуються заходів безпеки та чи правильно використовують засоби індивідуального захисту. Від 4 листопада в країні набули чинності наступні правила: заклади громадського харчування відкриті лише для їжі на винос; кінотеатри, театри, спортивні комплекси, басейни тощо закриті, а у готелях дозволено переночувати лише за умов поважної причини. Перукарні, магазини та дитячі садки наразі працюють &nbsp;
3 Берлін, Німеччина. Представники поліції на станції метро перевіряють, як люди дотримуються заходів безпеки та чи правильно використовують засоби індивідуального захисту.

Від 4 листопада в країні набули чинності наступні правила: заклади громадського харчування відкриті лише для їжі на винос; кінотеатри, театри, спортивні комплекси, басейни тощо закриті, а у готелях дозволено переночувати лише за умов поважної причини. Перукарні, магазини та дитячі садки наразі працюють
 
Рим, Італія.&nbsp;Люди вийшли на протест проти посилення карантинних заходів у країні. Провінції та регіони держави поділені на три зони ризику &ndash; низького, середнього і високого. У найбільш проблемних регіонах, серед яких Ломбардія і П&rsquo;ємонт, запроваджується &laquo;локдаун&raquo;, туди заборонено приїжджати з інших регіонів
4 Рим, Італія. Люди вийшли на протест проти посилення карантинних заходів у країні.
Провінції та регіони держави поділені на три зони ризику – низького, середнього і високого. У найбільш проблемних регіонах, серед яких Ломбардія і П’ємонт, запроваджується «локдаун», туди заборонено приїжджати з інших регіонів
Барселона, Іспанія.&nbsp;Працівник медичної галузі у захисній масці&nbsp;&laquo;Я люблю систему охорони здоров&#39;я&raquo; вийшов на мирну акцію медиків за покращення умов праці. Від 25 жовтня по всій країні було запроваджено комендантську годину. Також в Іспанії запровадили, як і в інших країнах Європи, низку обмежувальних заходів, котрі ймовірно згодом подовжать до 9 травня. Країна кордони не закриває та не посилює карантинні обмеження на Канарських островах, на яких зафіксовано одні з найкращих епідеміологічних показників у світі &nbsp;
5 Барселона, Іспанія. Працівник медичної галузі у захисній масці «Я люблю систему охорони здоров'я» вийшов на мирну акцію медиків за покращення умов праці.

Від 25 жовтня по всій країні було запроваджено комендантську годину. Також в Іспанії запровадили, як і в інших країнах Європи, низку обмежувальних заходів, котрі ймовірно згодом подовжать до 9 травня. Країна кордони не закриває та не посилює карантинні обмеження на Канарських островах, на яких зафіксовано одні з найкращих епідеміологічних показників у світі

 
Відень, Австрія. Люди вийшли на протест проти посилення карантинних обмежень в країні. В Австрії нині діє &laquo;правило не більше 6&raquo;, відповідно до якого у закритих громадських місцях дозволено збиратися компаніям, у яких не більше від шести осіб, а на відкритих &ndash; не більше від 12. Також за місцевою владою окремих регіонів закріплено право у разі потреби запровадити жорсткіші обмеження&nbsp; &nbsp;
6 Відень, Австрія. Люди вийшли на протест проти посилення карантинних обмежень в країні.

В Австрії нині діє «правило не більше 6», відповідно до якого у закритих громадських місцях дозволено збиратися компаніям, у яких не більше від шести осіб, а на відкритих – не більше від 12. Також за місцевою владою окремих регіонів закріплено право у разі потреби запровадити жорсткіші обмеження 
 
Ольборґ, Данія.&nbsp;Представники поліції патрулюють вулиці. В країні запровадили масковий режим у громадських місцях, який діятиме щонайменше наступні чотири тижні. Також від 26 жовтня в Данії заборонено продавати алкоголь після 22:00 до 2 січня 2021 року&nbsp;
7 Ольборґ, Данія. Представники поліції патрулюють вулиці.

В країні запровадили масковий режим у громадських місцях, який діятиме щонайменше наступні чотири тижні. Також від 26 жовтня в Данії заборонено продавати алкоголь після 22:00 до 2 січня 2021 року 
Прага, Чехія.&nbsp;Люди у захисних масках прогулюються вулицями міста. В країні також запровадили низку жорстких обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Також уряд рекомендував роботодавцям заохочувати працівників працювати дистанційно та обмежувати особисті робочі контакти
8 Прага, Чехія. Люди у захисних масках прогулюються вулицями міста.

В країні також запровадили низку жорстких обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Також уряд рекомендував роботодавцям заохочувати працівників працювати дистанційно та обмежувати особисті робочі контакти
Неменчин, Литва.&nbsp;Медпрацівник здійснює експрес-тестування на COVID-19. Уряд країни запровадив посилені карантинні заходи у Клайпеді, Вільнюсі, Каунасі та ще у кількох районах, зокрема, діють обмеження у громадському транспорті. Також релігійним організаціям рекомендували уникати скупчень вірян, а у бюджетних установах працівники вже повністю або частково перейшли на дистанційну роботу
9 Неменчин, Литва. Медпрацівник здійснює експрес-тестування на COVID-19.

Уряд країни запровадив посилені карантинні заходи у Клайпеді, Вільнюсі, Каунасі та ще у кількох районах, зокрема, діють обмеження у громадському транспорті. Також релігійним організаціям рекомендували уникати скупчень вірян, а у бюджетних установах працівники вже повністю або частково перейшли на дистанційну роботу
Загреб, Хорватія.&nbsp;Найбільший торговельно-розважальний центр столиці&nbsp;&laquo;Арену Загреб&raquo; перетворили на польовий госпіталь. Як і в Данії, у Хорватії після запровадження суворіших карантинних заходів діє заборона на продаж алкоголю, тільки з опівночі. Із 26 жовтня в країні заборонені усі зібрання за участі понад 50 осіб. Крім того, в Хорватії запровадили комендантську годину щодо проведення весіль &ndash; до опівночі, для решти заходів &ndash; до 22:00
10 Загреб, Хорватія. Найбільший торговельно-розважальний центр столиці «Арену Загреб» перетворили на польовий госпіталь.

Як і в Данії, у Хорватії після запровадження суворіших карантинних заходів діє заборона на продаж алкоголю, тільки з опівночі. Із 26 жовтня в країні заборонені усі зібрання за участі понад 50 осіб. Крім того, в Хорватії запровадили комендантську годину щодо проведення весіль – до опівночі, для решти заходів – до 22:00

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