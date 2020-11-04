6 Відень, Австрія. Люди вийшли на протест проти посилення карантинних обмежень в країні.



В Австрії нині діє «правило не більше 6», відповідно до якого у закритих громадських місцях дозволено збиратися компаніям, у яких не більше від шести осіб, а на відкритих – не більше від 12. Також за місцевою владою окремих регіонів закріплено право у разі потреби запровадити жорсткіші обмеження

