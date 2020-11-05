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05 листопада 2020, Київ 10:08
Події

#ВУКРАЇНІ | Курорт у зоні стихійного лиха

Cолотвино — закарпатське містечко на кордоні з Румунією колись відоме своєю соляною оздоровницею ось вже 10 років — зона стихійного лиха. Внаслідок карстового провалу там затопило останню працюючу шахту та підземне відділення республіканської алергологічної лікарні. Обвали грунту не рідкість і донині, однак це не перешкода для стихійного туризму. Місцеві бізнесмени викачують з шахти солену воду в приватні басейни, звідки вона потрапляє в одну з найбільших річок Закарпаття — Тису, а звідти в найбільшу водну артерію Європи — Дунай. Як живуть та відпочивають люди на краю прірви? І яке майбутнє чекає на прикордонне містечко?

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