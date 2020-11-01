В «Укрзалізниці» попередили, що з 2 листопада припиняють продаж квитків із кількох станцій, у переліку – Ужгород

В «Укрзалізниці» ввечері 1 листопада попередили, що після півночі понеділка призупиняють продаж квитків із низки станцій, відповідно до рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на ряд поїздів», – йдеться в повідомленні.

Оскільки вказані населені пункти внесені до «червоної зони», то до врегулювання ситуації із поширенням коронавірусної інфекції поїзди проїжджатимуть через ці станції без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком, додали в УЗ.

Станом на 1 листопада в Україні виявлено понад 395 тисяч інфікованих, померли 7 306 людей, одужали – понад 161 тисяча.