З початку навчального року на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч учнів і вдвічі більше вчителів – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що з початку навчального року на COVID-19 захворіли більш ніж п’ять тисяч учнів і понад 10,5 тисяч учителів.

«З початку навчального року перенесло COVID-19 0,9% учнів, що становить 5 215 осіб. З початку навчального року на COVID-19 захворіли 10 552 вчителя», – сказав міністр.

За його словами, на дистанційному навчанні станом на сьогодні перебувають 912 навчальних закладів.

Також Степанов нагадав, що відповідальність за наявність у медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу.

Cтаном на 3 листопада в Україні виявлено понад 420 тисяч інфікованих, померли 7 731 людини, одужали – більш ніж 176 тисяч.