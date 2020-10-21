МОН: 1-4 класи після канікул повернуться до очного навчання, 5-11 – залежно від епідситуації

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством охорони здоров’я України мають намір забезпечити очне навчання учнів 1-4 класів після канікул, повідомив у своєму телеграм-каналі тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

Що стосується 5-11 класів, то залежно від епідемічного рівня учні навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах.

«Наша позиція: діти мають навчатися в повноформатному режимі. Повторення весняного локдауну – найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити… Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде «червона» зона, залишиться на дистанційному. На жаль», – написав Шкарлет.

«Так, весну освітяни пережили достойно. Хочу подякувати всім учителям, викладачам та батькам, які до цього долучились і гідно пройшли випробування коронавірусом. Сьогодні зроблено ще більше: багато матеріалів напрацьовано і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно. Інше питання – потрібно враховувати економічну складову й ті обставини, що дітей непросто залишати вдома без нагляду», – додав він.

Раніше уряд рекомендував школам встановити канікули з 15 до 30 жовтня через поширення COVID-19, а у наступний період передбачити можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.