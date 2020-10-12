Кличко: влада Києва радить школам піти на осінні канікули з 21 жовтня

Влада Києва радить школам піти на осінні канікули з 21 жовтня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Вони мають тривати до 29 жовтня.

«Одночасні канікули допомогли б збити хвилю захворюваності. Так, школи сьогодні можуть розробляти окремі плани навчання й заздалегідь планувати розклад канікул, але місто вже надіслало рекомендації керівникам навчальних закладів про те, щоб розпочати осінні канікули раніше – з 21 жовтня», – сказав Кличко.

За його словами, департамент освіти і науки ухвалив для запобігання поширенню вірусу й для створення безпечних умов проведення місцевих виборів, оскільки багато виборчих дільниць розташовані в школах.

«На сьогодні в місті закриті на карантин чотири школи через випадки захворювання серед вчителів. Дві школи в Печерському районі, одна – в Оболонському, одна – у Подільському», – сказав Кличко.

Він заявив, що на дистанційному навчанні загалом 502 класи в 188 школах. За його словами, COVID-19 підхопили 480 київських школярів та 359 педагогів.

У дитячих садках закрили 67 груп у 58 садочках. Два з них уже на карантині.

В Україні останнім часом різко зросла кількість нових випадків COVID-19. Станом на ранок 12 жовтня за весь час пандемії на території країни офіційно захворіли 265 454 людини. Понад 114 тисяч одужали, 5 015 – померли.

Міністерство освіти і науки України пропонує встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня.