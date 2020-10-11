У МОН пропонують відправити школярів на канікули з 15 до 30 жовтня

Міністерство освіти і науки України пропонує встановити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня. Як написав у телеграмі ввечері 11 жовтня тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет, завтра МОН має намір підготувати і надіслати рекомендаційний лист щодо цього до всіх закладів загальної середньої освіти (незалежно від кольору карантинної території).

«Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти (незалежно від кольору карантинної території) рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов’язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків (при цьому вважаю за необхідне повернути кошти за проживання студентам, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року)», – додав Шкарлет.

За його словами, він разом із міністром охорони здоров’я Максимом Степановим має намір подавати таку ж пропозицію від МОН і МОЗ «на розгляд комісії з ТЕБ та НС з рекомендацією підготувати відповідне розпорядження й ухвалити його на засіданні уряду вже 13 жовтня».

Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ і головного державного санітарного лікаря, наголосив Шкарлет.

Раніше сьогодні про те, що канікули в школах мають початися раніше, а вищі навчальні заклади в Україні тимчасово переведуть на дистанційне навчання, повідомив у фейсбуці Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування.

За його словами, такі рішення ухвалили під час останньої наради у президента України. Коли саме відбулася ця нарада, Радуцький не уточнив.

Напередодні тимчасовий виконувач обов’язків глави Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет просив на два тижні перевести школи на дистанційне навчання. Він наголосив, що наразі найголовніше – «не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей».

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, в Україні виявили 4 768 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом станом на ранок 11 жовтня в Україні підтвердили понад 261 тисячу випадків COVID-19. Померли 4 972 людини, одужали – 113 507.