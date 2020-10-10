Шкарлет просить тимчасово перевести школи на дистанційне навчання

Тимчасовий виконувач обов’язків глави Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет просить на два тижні перевести школи на дистанційне навчання. Про це він написав у своєму телеграмі.

«Міносвіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширення коронавірусної хвороби, зокрема і в закладах освіти. Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей. Знаю і розумію, що питання організації навчання вирішують на місцях. Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО», – мовиться у повідомленні.

Він наголосив, що наразі найголовніше – «не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей».

Станом на ранок 10 жовтня в Україні підтвердили понад 256 тисяч випадків COVID-19, 5 728 – за останню добу. Померли 4 887 людей, одужали – 112 570. За словами глави МОЗ Максима Степанова, упродовж минулої доби, 9 жовтня, в Україні госпіталізовано рекордну кількість хворих на COVID-19 – 990.