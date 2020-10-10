Степанов пояснив, як діятиме фінансоване урядом тестування на COVID-19 у приватних лабораторіях

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив на брифінгу 10 жовтня, як саме відбуватиметься фінансування урядом проведення тестів на COVID-19 у приватних лабораторіях.

«Це не означає, що зараз приватні лабораторії почнуть робити для людей з вулиці ці тести. Ми просто не зможемо це проконтролювали», – наголосив міністр.

За його словами, зразки у приватні лабораторії передаватимуть державні мобільні бригади або лікарі. Уряд же укладатиме з приватними лабораторіях контракти на проведення тестів.

9 жовтня уряд ухвалив рішення, згідно з яким українці матимуть можливість безкоштовно або значно дешевше, ніж зараз, здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у коментарі Радіо Свобода вказав, що собівартість одного ПЛР-тесту становить від 700 до 800 гривень.