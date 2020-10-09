Державні лабораторії роблять більше тестів на COVID-19, ніж приватні – Степанов

Державні лабораторії роблять більше ПЛР-тестувань на COVID-19, ніж приватні. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

На питання про співвідношення зроблених тестів у державних і приватних лабораторіях міністр відповів, що приватні лабораторії роблять до 20 відсотків тестів, решту роблять державні.

«19 відсотків, по-моєму, – це тести, зроблені в приватних лабораторіях, і 80–81 відсоток – це тести, які робить держава – державні заклади або комунальні заклади охорони здоров’я», – сказав Степанов.

На уточнювальне запитання про те, чому такої статистики немає у відкритому доступі і чи правда, що МОЗ її приховує, Степанов відповів: «Про це вам офіційно говорить міністр охорони здоров’я. Я думаю, що це найяскравіше підтвердження того, що це – відкрита статистика, і МОЗ взагалі нічого не приховує і відверто говорить, яка в нас ситуація».

В Україні на здачу і отримання результату гарантованого державою безоплатного ПЛР-тесту доводиться чекати до трьох тижнів. У зв’язку з цим багато хто звертається до приватних лабораторій, де коронавірус діагностують швидко, але за гроші – від 700 гривень і дорожче.

9 жовтня уряд ухвалив рішення, яке дасть можливість безплатно або значно дешевше, ніж зараз, здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у коментарі Радіо Свобода вказав, що собівартість одного ПЛР-тесту становить від 700 до 800 гривень.

В Україні минулої доби вкотре оновили рекорд – виявили 5804 нові випадки коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані моніторингової системи РНБО. Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (630), Києві (567), Одеській області (403).