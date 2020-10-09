Доплати за вересень не отримали медики у майже 160 закладах у різних областях – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на сьогодні залишається не розв’язаною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень. За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

«Попрошу міністра охорони здоров’я надати інформацію, на її основі уряд буде робити подання на Офіс президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів», – цитує Шмигаля сайт уряду.

Сьогодні голова уряду скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій з участю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова щодо ситуації коронавірусом в країні.

5 жовтня в Офісі президента повідомляли, що половина медичних закладів в Україні уже отримала кошти на виплату підвищених зарплат своїм співробітникам за вересень поточного року, вказувалася сума у понад 670 млн грн.

Уряд на засіданні 19 червня ухвалив рішення про доплати до зарплати всім медичним працівникам, які вони отримуватимуть з 1 вересня і до 31 грудня 2020 року. Зокрема, згідно з рішенням, із 1 вересня лікарям мають виплачувати надбавки до зарплат у розмірі 70% від посадового окладу, медсестрам – 50% від мінімальної зарплати, молодшому медичному персоналу – 25% від мінімальної зарплати.