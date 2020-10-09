Коронавірус в Україні: гроші, тести, вибори | Свобода Live

Тест на коронавірус: яка його справжня ціна, чому в державних лабораторіях довго чекати результату і чи якісні тести в Україні?

«Коронавірусні» надбавки: скільки держава платить медикам за боротьбу з COVID-19 і як витрачає кошти з «ковідного» фонду?

Вибори під час пандемії: як проголосувати і не заразитися і скільки коштує епідбезпека на дільницях?

Учасники програми:

Сергій Комісаренко, академік, голова комісії з біобезпеки РНБО України;

Олег Савенко, син померлого від COVID-19 лікаря Василя Савенка;

Андрій Скіпальський, екскерівник директорату громадського здоров’я МОЗ України;

Леся Забуранна, народний депутат України («Слуга народу»);

Кіра Рудик, народний депутат України («Голос»);

Сергій Постівий, член ЦВК.