Тести на COVID-19 у приватних лабораторіях стануть дешевшими – рішення уряду

Українці матимуть можливість безкоштовно або значно дешевше, ніж зараз, здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії. Це випливає із рішення уряду, ухваленого на засіданні 9 жовтня.

«Кількість тестів також збільшуємо, щоб люди не чекали своїх результатів декілька днів. Для цього уряд сьогодні виділив додаткові 260 млн грн. З них 100 млн грн – це додаткові кошти лабораторним центрам на тестування. Ще 160 млн грн виділено на закупівлю додаткового обладнання для відповідних лабораторій», – проінформував у фейсбуці прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у коментарі Радіо Свобода вказав, що собівартість одного ПЛР-тесту становить від 700 до 800 гривень.

«Держава не регулює вартість тестів у приватних лабораторіях. Сьогодні в нас буде винесено на засідання уряду за нашою ініціативою питання щодо сплати приватним лабораторіям за нашою ціною, тобто ми готові купувати проведення ПЛР-досліджень у приватних лабораторіях для того, щоб збільшити кількість тестувань, безкоштовних для наших громадян», – сказав Степанов.

Вартість ПЛР-тесту в приватних лабораторіях становить нині до 2 тисяч гривень, хоча є й лабораторії з цінами, близькими до тих, про які говорить міністр охорони здоров’я.

В Україні минулої доби вкотре оновили рекорд – виявили 5804 нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані моніторингової системи РНБО. Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (630), Києві (567), Одеській області (403).