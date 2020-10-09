Кличко просить уряд надати додаткові ліжка для хворих на COVID-19 у Києві

Мер Києва Віталій Кличко просить уряд надати додаткові ліжка для хворих на COVID-19 у столиці.

«Я звертаюся до прем'єр-міністра і міністра охорони здоров'я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медзакладах, розташованих у Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗ і відомчі медзаклади», – сказав Кличко.

Він наголосив, що ці заклади розташовані в столиці і не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу.

«Місто зробило все можливе, щоб медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження. І поступово збільшували кількість ліжок для прийому хворих, які потребують госпіталізації. На сьогодні це понад 2,5 тис. ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок – уже понад 70%», – зазначив Кличко.

В Україні минулої доби виявили рекордні 5804 нові випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Загалом від початку пандемії на коронавірусну хворобу в Україні захворіли понад 250,5 тисячі людей, 4779 – померли.