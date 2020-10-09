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09 жовтня 2020, Київ 10:06
Новини | Коронавірус

COVID-19: кількість виявлених за добу випадків в Україні наблизилася до 6 тисяч

Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (630), Києві (567), Одеській області (403)

В Україні минулої доби виявили 5804 нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За цими даними, померли за останню добу 89 людей. Про те, скільки людей одужали, даних немає.

Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (630), Києві (567), Одеській області (403).

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли понад 250,5 тисячі людей, 4779 – померли.

Напередодні повідомляли про 5397 нових випадків.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Нове довкола COVID-19 за період від 29 вересня до 5 жовтня – відео
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Нове довкола COVID-19 за період від 29 вересня до 5 жовтня – відео

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