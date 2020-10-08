Степанов: Ситуація серйозніша, ніж будь-коли від початку пандемії

Міністерство охорони здоров’я починає підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, наголосивши, що ситуація з поширенням коронавірусу серйозніша, ніж будь коли від початку пандемії.

За його словами, з квітня втричі збільшилася кількість ліжок у лікарнях.

«Вся система влади та МОЗ вже понад пів року працює над тим, щоб мінімізувати наслідки епідемії. За цей час ми відновили роботу лабораторій, які з 200 тестів на добу у квітні зараз проводять по 34 тисячі; втричі збільшили кількість ліжок у лікарнях – з 12 до 37 тисяч», – наголосив міністр.

Він також заявив, що Україна не може піти за прикладом деяких країн на повний локдаун, через стан економіки.

«Якщо ми і надалі ігноруватимемо правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю. Тому я звертаюся до всіх громадян, незалежно від статусу або посади, закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики та мийте руки. Ситуація серйозніша, ніж будь-коли з початку епідемії. На кону – ваше життя та життя ваших близьких», 0 підкреслив очільник МОЗ.

Станом на ранок 8 жовтня на COVID-19 в Україні захворіли понад 244,7 тисячі людей, 4690 – померли, більш ніж 108 тисяч хворих одужали.