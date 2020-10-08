В Україні виявили близько 20 випадків повторного інфікування коронавірусом – Ляшко

В Україні від початку пандемії виявили близько 20 випадків повторного інфікування коронавірусом. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час робочої поїздки до Чернівецької області, повідомляє «Укрінформ».

«В Україні небагато випадків повторного зараження: Чернівецька область заявила про 17 випадків і до цього було випадків 3-4. Наразі ВООЗ з’ясовує причини, чому відбувалося повторне інфікування», – зазначив Ляшко.

Він заявив, що наразі масових повторних заражень у світі не фіксують, але науковці намагаються зрозуміти, чи потрібно буде вакцинувати людей, які перехворіли COVID-19.

«Ми чітко знаємо, що антитіла після перенесення хвороби тримаються в крові 3-4 місяці, у декого – до 6 місяців. Далі питання в тому, чи вони залишають імунну відповідь, чи антитіла втрачаються, і людина може повторно інфікуватися», – сказав Ляшко.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Станом на ранок 8 жовтня на COVID-19 в Україні захворіли понад 244,7 тисячі людей, 4690 – померли, більш ніж 108 тисяч хворих одужали.