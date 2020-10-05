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05 жовтня 2020, Київ 15:50
Новини | Коронавірус

Міністр охорони здоров’я не виключає повернення до жорсткого карантину

Станом на ранок 5 жовтня в Україні COVID-19 діагностували у 230 236 людей

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключає повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

«Зрозуміло, що «локдаун» – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції. Але нам також потрібно було знайти баланс між економікою та протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку... Але у разі якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, МОЗ буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів», – сказав Степанов в ефірі каналу «Україна-24».

Станом на ранок 5 жовтня в Україні діагностували у 230 236 людей. 4430 людей померли, одужали 101 252.

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