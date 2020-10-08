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08 жовтня 2020, Київ 09:40
Новини | Коронавірус

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу вперше перевищила 5 тисяч – РНБО

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли понад 244 тисячі людей

В Україні минулої доби виявили 5397 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За цими даними, померли за останню добу 93 людини, одужали – 2263.

Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (576), Києві (422), Одеській області (367).

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли понад 244 тисячі людей, 4690 – померли.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Нове довкола COVID-19 за період від 29 вересня до 5 жовтня – відео
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Нове довкола COVID-19 за період від 29 вересня до 5 жовтня – відео

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