Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу вперше перевищила 5 тисяч – РНБО

В Україні минулої доби виявили 5397 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані моніторингової системи РНБО.

За цими даними, померли за останню добу 93 людини, одужали – 2263.

Найбільше нових випадків виявили в Харківській області (576), Києві (422), Одеській області (367).

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли понад 244 тисячі людей, 4690 – померли.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив повернення до жорсткого карантину у випадку погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.