У Києві школам рекомендують почати осінні канікули 21 жовтня

Влада Києва рекомендує школам міста розпочати осінні канікули 21 жовтня. Запропонував таке рішення Департамент освіти і науки з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби і створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час підготовки і проведення місцевих виборів, повідомили у Київській міській держадміністрації.

За інформацією департаменту, до навчання школярі повернуться за тиждень – 28 жовтня.

У КМДА заявили, що наразі ситуація із захворюваністю на COVID-19 в освітніх закладах контрольована, але динаміка – негативна.

Напередодні міський голова Віталій Кличко повідомив, що в місті закриті на карантин три школи – через випадки захворювання серед вчителів: дві школи в Печерському районі й одна – в Оболонському, на дистанційному навчанні – загалом 377 класів у 152 школах.

Усього, за його даними, хворих на COVID-19 школярів у Києві – 410, також хворіють 302 педагоги.

Раніше планувалося, що осінні канікули в школах почнуться 26 жовтня і триватимуть тиждень.