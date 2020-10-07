Динаміка негативна, ситуація контрольована – Кличко про школи та дитсадки Києва в умовах COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у навчальних закладах столиці контрольована, але динаміка – негативна.

«Що стосується навчального процесу в Києві: ситуація в школах та дитячих садочках поки контрольована. Але динаміка – негативна. На сьогодні в місті закриті на карантин 3 школи – через випадки захворювання серед вчителів: дві школи в Печерському районі і одна – в Оболонському. На жаль, збільшилась кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів. Сьогодні на дистанційному навчанні загалом 377 класів у 152 школах», – сказав Кличко.

Усього, за його даними, хворих на COVID-19 школярів у Києві – 410, також хворіють 302 педагоги.

«У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 47 груп у 41 садку. Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 58 відсотків», – зазначив Кличко.

Від початку пандемії коронавірусна інфекція у Києві вразила 25 474 осіб, одужали 8 894, померли 442.