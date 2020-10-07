В Україні за добу виявили 4753 нових випадки COVID-19 – РНБО

В Україні протягом минулої доби виявили 4753 нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 77 людей, одужали 2569 людей.

Станом на ранок 7 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив понад 239 337 українців, 4597 людей померли, одужали більше ніж 105 тисяч людей.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула 35 806 мільйонів, померли понад мільйон людей, одужали майже 25 мільйонів.